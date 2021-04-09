Рославльские полицейские задержали мужчину, вырубившего деревья на 1,5 млн. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В отдел полиции «Рославльский» поступило сообщение о незаконной рубке леса в районе деревни Ивановское на территории Кургановского участкового лесничества.

Стражи порядка установили, что к вырубке деревьев причастен ранее судимый житель села Екимовичи Рославльского района.

Мужчина признался, что, не имея разрешительных документов, заготавливал древесину на дрова, часть из которых уже успел продать.

Всего злоумышленник незаконно спилил более 300 кубометров ели, ольхи, осины и березы. Ущерб лесному фонду превысил 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

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