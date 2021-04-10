В Рославле сотрудница ювелирного магазина завладела более 2,6 млн. Фото: pixabay.com.

В отдел полиции «Рославльский» поступило заявление от директора одного из ломбардов города о том, что по результатам ревизии обнаружена недостача денег.

Полицейские опросили заявителя, а также изучили текущую документацию. Оказалось, что к хищению денег причастен действующий сотрудник ломбарда.

51-летняя местная жительница, будучи материально-ответственными лицом, в течении двух месяцев под предлогом выдачи денежных займов под залог ювелирных изделий завладела суммой свыше 2,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы. С подозреваемой взяли подписку о невыезде.

Ранее в Смоленске задержали двух мошенниц, похитивших более 170 тысяч у пенсионерок.