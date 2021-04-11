В Смоленской области 12-летний мальчик погиб от удара током в гаражах. Фото: pixabay.com.

9 апреля около 19:50 в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 12-летнего мальчика возле гаража в поселке Монастырщина с ожогами ладоней, полученных от удара током.

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности..

По предварительным данным семья многодетная, на учете в органах системы профилактики не состояла.

Специалисты тщательно и детально осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Подросток с другом гуляли около гаражей. Увидев, что двери одного гаража открыты, ребята зашли внутрь и при подъеме по лестнице на крышу один из мальчиков двумя руками взялся за кабель линии электропередач, находящийся на внешней части стены, в результате получил удар током.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей трагедии. В ходе следствия будут установлены условия воспитания и проживания ребенка в семье. Расследование продолжается.

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