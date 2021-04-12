19 коробок с сигаретами без акцизов задержали в Смоленской области. Фото: УМВД России по Смоленской области.

Автомобиль «УАЗ» под управлением 61-летнего местного жителя задержали накануне вечером в Руднянском районе.

- Сотрудниками полиции было изъято свыше 11 тысяч пачек сигарет различных наименований на общую сумму около 600 тысяч рублей. Подозреваемый пояснил, что купил табак у ранее незнакомого человека для дальнейшей продажи, - сообщили в УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее смолянин хотел купить билеты в театр и остался без 11,5 тысяч рублей. Мужчине попался сайт-дублер по продаже билетов.