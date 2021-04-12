Пожароопасный сезон установлен в Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожароопасный сезон начался в Смоленской области, сообщает пресс-служба МЧС России по Смоленской области. В регионе утвердили перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

- В него включено 26 городских и сельских поселений. Населенные пункты расположены на территории 10 из 27 муниципальных районов Смоленской области - Велижского, Вяземского, Гагаринского, Глинковского, Демидовского, Ершичского, Краснинского, Рославльского, Сафоновского, Смоленского. Единственным городом, включенным в перечень, оказался райцентр Гагарин, - сообщили в ведомстве.

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