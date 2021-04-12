Обновленный вокзал открылся на станции Гагарин Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.

В торжественной церемонии его открытия приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Островский, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов и начальник МЖД Михаил Глазков.

Открывая торжественный митинг, губернатор Алексей Островский поблагодарил компанию РЖД за поддержку инициативы и проведение ремонта станции Гагарин к юбилею. «Вокзальный комплекс – а, по сути, это лицо города – не только преобразился внешне, но и стал более комфортным, удобным для пассажиров, гостей Смоленщины», - отметил губернатор.

– Начиная реконструкцию на станции Гагарин, мы понимали, что это особенная станция – она носит имя нашего знаменитого соотечественника, первого космонавта планеты. Здесь есть музей, посвященный его жизненному пути. И мы сделали все, чтобы этот малый вокзал отвечал всем современным стандартам качества обслуживания пассажиров, – сказал Дмитрий Пегов.

– В честь знаменательного события для нашей страны в Гагарине проведена реконструкция не только вокзала, но и всего станционного комплекса: платформ, пешеходного моста и привокзальной территории. Главной задачей было сохранить историческую ценность вокзала и передать движение вперед. Надеюсь, что нам это удалось и пассажиры оценят обновленную инфраструктуру станции, - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Реконструкция затронула все основные элементы здания: обновлена крыша, внешняя отделка, напольное покрытие и стены, отреставрирована лепнина на фасаде и внутри здания. Были обновлены инженерные сети, система охраны, пожаротушения, электроснабжения и обогрева помещений, установлена новая подсветка здания.

В зале ожидания установлены эргономичные кресла со встроенными столиками, информационные табло, обустроена комната матери и ребенка с пеленальным столиком и детской мебелью, кассы и санитарные комнаты специально оборудованы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Центральное место в обновленном зале ожидания занимает художественное панно, раскрывающее тему первого полета человека в космос. Экспозиция вокзального музея, посвященная жизненному пути Юрия Гагарина, полностью обновлена.

На платформах и привокзальной площади уложена гранитная плитка, установлены удобные лавочки, специальные модули, где можно укрыться от осадков, системы навигации и освещения. В режиме реального времени о движении поездов пассажиров будет оповещать новая система аудиоинформирования. Также вокзал и платформы оборудованы камерами видеонаблюдения, что обеспечит безопасность нахождения пассажиров на объектах железнодорожной инфраструктуры.