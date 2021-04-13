В Смоленской области голову убитого кабана обнаружили в багажнике машины. Фото: УМВД России по Смоленской области.

35-летнего водителя полицейские остановили для проверки документов в районе деревни Мещерское Вяземского района. Во время разговора он стал нервничать и полицейские решили осмотреть автомобиль.

- Голова кабана лежала в багажнике машины. Дальнейший допрос показал, что к отстрелу причастен знакомый водителя - 44-летний житель Вяземского района, - сообщили в УМВД России по Смоленской области.

Мужчина задержан. Охотхозяйству причинен материальный ущерб на сумму свыше 30 000 рублей. Подозреваемый привлечен к ответственности.

Ранее "КП" сообщала, что пожароопасный сезон начался в Смоленской области. Спасатели утвердили перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.