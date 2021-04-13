17 человек подозревают организации незаконных азартных игр в Смоленске.
Фото: Павел КЛОКОВ
В Ленинском районном суде рассматривается два уголовных дела в отношении 17 человек, которых обвиняют в проведении азартных игр на территории Промышленного и Ленинского районов Смоленска.
За время с 1 января 2018 года по 11 марта 2020 года организация получила криминальный доход на сумму более 12 млн. рублей.
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