17 человек подозревают организации незаконных азартных игр в Смоленске. Фото: Павел КЛОКОВ

В Ленинском районном суде рассматривается два уголовных дела в отношении 17 человек, которых обвиняют в проведении азартных игр на территории Промышленного и Ленинского районов Смоленска.

За время с 1 января 2018 года по 11 марта 2020 года организация получила криминальный доход на сумму более 12 млн. рублей.

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