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Происшествия13 апреля 2021 8:57

17 человек подозревают организации незаконных азартных игр в Смоленске

Доход организации составил более 12 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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17 человек подозревают организации незаконных азартных игр в Смоленске.

17 человек подозревают организации незаконных азартных игр в Смоленске.

Фото: Павел КЛОКОВ

В Ленинском районном суде рассматривается два уголовных дела в отношении 17 человек, которых обвиняют в проведении азартных игр на территории Промышленного и Ленинского районов Смоленска.

За время с 1 января 2018 года по 11 марта 2020 года организация получила криминальный доход на сумму более 12 млн. рублей.

Ранее 19 коробок с сигаретами без акцизов задержали в Смоленской области. Нелегальный товар «завесил» на 600 тысяч рублей (подробнее).

Криминал