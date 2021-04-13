Дом культуры после ремонта открыли в Смоленской области

Дом культуры открыли в Починковском районе. Фото: пресс-служба администрации района.

Климщинский Дом культуры открыли после ремонта в Починковском районе, сообщает пресс-служба Муниципального образования. В учреждении появилась новая система газового отопления и проведен косметический ремонт.

Координатором проекта является Первый заместитель председателя комитета Госдумы Ольга Окунева.

В День космонавтики в учреждении прошел праздничный концерт.

Также обновленный вокзал открылся на станции Гагарин Смоленской области. Вокзал станции Гагарин в Смоленской области реконструирован ко Дню космонавтики и 60-летней годовщине первого полета человека в космос.