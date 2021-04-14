Коронавирус выявили на 15 территориях Смоленской области

Коронавирус выявлен на 15 территориях Смоленской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

На 13 апреля новые случаи заражения коронавирусом выявили на 15 территориях Смоленской области. +12 заболевших оказалось в Смоленске, +4 - в Вязьме, +3 в Гагарине и Смоленском районе. В Духовщине, Монастырщине, Починке и Ельне зафиксировано по 2 новых случая заражения. По 1 новому случаю пришлось на Велиж, Новодугино, Рудню, Сафоново, Дорогобуж, Хиславичи и Рославль.

В общей сложности под медицинский наблюдением в регионе находится 2597 человек, из которых 1975 - в режиме самоизоляции, 622 - в стационаре.

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