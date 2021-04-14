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Происшествия14 апреля 2021 8:38

Полиция проверит информацию об избиении пассажира неадекватным водителем под Смоленском

"Парень остался инвалидом"
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Полиция проверить информацию об избиении пассажира авто.

Полиция проверить информацию об избиении пассажира авто.

Фото: Артем КИЛЬКИН

УМВД России по Смоленской области проведет проверку по факту жестокого избиения, описанного смолянином в соцсети.

- В субботу, 10 апреля 2021 года, в Новом селе, вечером, ездил водитель в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно. Не было понятно, алкогольное ли было состояние или наркотическое, - пишет очевидец в местном паблике ВКонтакте. - Наезжал на подростков, стоявших на остановке, затем он избил мужчину, шедшего в магазин. На этом он не остановился...

Позже, по словам смолянина, неадекватный водитель совершил нападение на пассажира авто. Мужчина грубо нарушил ПДД и создал аварийную ситуацию, на что позже избитый парень сделал ему замечание в спокойной форме. В результате, разъяренный и неадекватный мужчина жестко избил пассажира чужой машины.

- Парень остался инвалидом, лишившись зрения. Написав данный пост, просим огласки ситуации, - добавил автор.

В пресс-службе УМВД России по Смоленской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

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Криминал