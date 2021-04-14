Под Смоленском жители выберут проект благоустройства территории вокруг озера

Фото: 67.gorodsreda.ru

В Вязьме в 2022 планируется благоустройство набережной реки на пересечении улиц Комсомольская и Марины Расковой, а также участка вокруг озера на улице Мира. Работы осуществятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Вязьмичам предложили выбрать дизайн-проект будущей зоны для отдыха. Проголосовать за понравившуюся идею горожане 14 лет и старше смогут с 26 апреля по 30 мая на платформе 67.gorodsreda.ru, разработанной Минстроем России и АНО «Диалог».

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