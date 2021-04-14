Ростехнадзор выявил серьезные нарушения при ремонте лифтов в общежитии Смоленского медуниверситета

Ростехнадзор выявил нарушения при ремонте лифта в смоленском общежитии. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ростехнадзор провел проверку ООО «Лифтсервис», которая выполняла работы по демонтажу лифтов в общежитии Смоленского медуниверситета. В ходе проверки были выявлены нарушения правил безопасности, рассказали в пресс-службе Ростехнадзора. Это могло привести к несчастному случаю с участием как самих сотрудников, так и студентов.

По данному факту Ростехнадзор составил протоколы об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи судебного участка № 53 в Смоленске «Лифтсервис» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей. Постановлением Промышленного райсуда организацию оштрафовали еще на 150 тысяч рублей. Общая сумма штрафов достигла 170 тысяч рублей.

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