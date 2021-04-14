В центральный парк Смоленска после зимовки вернулись лебеди

Фото: Пресс-служба администрации города Смоленска.

В Лопатинский парк в Смоленске после холодной зимы вернулись постоянные жители - лебеди. Птицы снова находятся в своем домике и активно привлекают к себе внимание смолян.

- Если к вам подплывает лебедь, это означает лишь то, что он соскучился по общению, и требует к себе повышенного внимания от человека, - отметили в пресс-службе администрации города.

В Лопатинском парке птицы находятся в условиях, приближённых к их естественной среде обитания. Они питаются сбалансированным кормом и получают все необходимые витамины.

- Кормить лебедей хлебобулочными изделиями категорически запрещено! Такая подкормка нарушает весь жизненный цикл зимующей птицы: разрушается микрофлора желудочно-кишечного тракта, ухудшается обмен веществ, развиваются заболевания почек. Твердая пища, такая как сухари, вдобавок ранит стенки пищеварительной системы, - предупреждает смолян пресс-служба городской администрации.

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