Смоленский депутат передал детской поликлинике современные термоконтейнеры по просьбе сотрудников

Фото: Smolsovet.ru.

Депутат Смоленского горсовета Евгений Павлов передал детской поликлинике №6 современные термоконтейнеры для хранения и транспортировки вакцин, лекарств и других медикаментов. К нему обратились сотрудники медучреждения с просьбой оказать помощью, рассказали в пресс-службе горсовета.

Заведующая поликлиникой Елизавета Жуланова заявила, что имеющиеся у них контейнеры уже давно устарели и непригодны для использования. Особенно это актуально на сегодняшний день, так как совсем скоро начнется вакцинация детей от коронавируса.

– Всегда рад помогать социальным учреждениям, школам, поликлиникам, детским садам. Социальные вопросы всегда должны быть в центре внимания, – отметил депутат горсовета.

Ранее мы писали о том, что в центральный парк Смоленска после зимовки вернулись лебеди.