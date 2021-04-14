Под Смоленском полностью сгорел дачный дом

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Для жителей деревни Лукьяники Кардымовского района понедельник омрачили печальные новости. Соседи заметили, что дачный дом неподалеку охвачен пламенем, и оперативно вызвали на место происшествия спасателей. Первыми тушить дом прибыли члены добровольной пожарной дружины, а через несколько минут подоспели и спасатели.

- Пожар был потушен. В результате случившегося дачный дом был полностью уничтожен огнем. Возможную причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из рассматриваемых - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

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