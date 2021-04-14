Смолянин вовлек несовершеннолетнего в кражу и ответит за это перед законом

Смолянин вовлек в кражу несовершеннолетнего и ответит за это перед законом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники по делам несовершеннолетних в Смоленске выяснили, что 20-летний житель Кардымовского района вовлек несовершеннолетнего приятеля в кражу. Он предложил парню 2004 года рождения украсть велосипеды из подъезда дома в облцентре.

Злоумышленник знал, что знакомому нет 18 лет, но даже это его не остановило: он стал уговаривать парня и давать ему обещания.

- В настоящее время отделом № 1 следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 150 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

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