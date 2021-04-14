Задушили, положили на шею кусок дерева и прыгнули на него. В Смоленской области перед судом предстали двое по обвинению в убийстве девушки

Фото: ЗОЛОТО Олег.

В Смоленске завершилось расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, жестоко расправившихся над знакомой девушкой. 32-летний рецидивист и его 21-летний приятель, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, в августе 2019 года катались по Гагаринскому району вместе в двумя подругами. Общение молодых людей сопровождалось употреблением спиртных напитков.

Одна из девушек уснула в машине, а вторая активно общалась с парнями, когда один из них, несовершеннолетний обвиняемый, предложил ей выйти из машины и поговорить. Причиной этого шага стало мнение парня о том, что бодрствующая девушка негативно влияет на их заснувшую подругу.

- С целью запугивания потерпевшей злоумышленники взяли с собой автомобильный трос для буксировки и прошли вглубь леса. В результате в ходе разговора молодые люли поругались, после чего обвиняемые поставили девушку спиной к стволу одного из деревьев, набросили на ее шею автомобильный трос, которым стали душить потерпевшую. Когда потерпевшая упала на землю, старший обвиняемый подобрал с земли фрагмент дерева, положил его на шею и прыгнул на него, - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

После этого злоумышленники забросали тело девушки бревнами и скрылись. Тело убитой 21-летней девушки нашли в феврале 2020 года. Также 32-летний рецидивист нашел женскую сумочку ранее убитой им девушки и похитил с ее карты 3600 рублей.

В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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