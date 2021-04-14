По проспекту Строителей в Смоленске ограничат движение транспорта на месяц

В Смоленске ограничат движение транспорта на еще одной улице. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 15 апреля по 15 мая движение по проспекту Строителей в Смоленске будет ограничено. Изменения коснутся участка дороги возле домов №12 и 14.

Временные ограничения связаны с проведением работ по монтажу антенно-мачтового сооружения на зеленой зоне.

Ранее мы писали о том, движение транспорта на трех улицах в Смоленске частично перекроют на 6 месяцев.

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