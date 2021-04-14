Заключенный впервые добился перевода в другой регион из Смоленской области

Заключенного из Смоленской области перевели отбывать срок в другой регион по его просьбе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленской области впервые осужденного перевели отбывать срок в другой регион. Таким образом начал применяться ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ». Согласно закону, осужденного для дальнейшего отбытия наказания разрешается перевезти ближе к месту проживания его родственников.

Во ФСИН обратилась супруга одного из осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении №7 в области. Женщина попросила о переводе своего мужа в Тверскую область, где проживает вся его семья, на что получила положительный ответ.

У осужденных такая возможность имеется единожды. При этом при принятии решения учитывается множество факторов – анализируется, как осужденный отбывал наказание до этого момента, проверяется, имеется ли в регионе исправительная колония того же режима, а также наличие в ней условий для размещения и так далее.

- К этому моменту УФСИН России по Смоленской области были направлены на рассмотрение материалы на четырнадцать осужденных, находящихся в местах лишения свободы Смоленской области и выразивших желание перевестись для дальнейшего отбытия наказания в регион проживания близких родственников. 41-летний тверичанин стал первым осужденным в регионе, чье желание находиться пусть в исправительном учреждении, но все-таки ближе к дому, было поддержано. А с учетом, что конец срока наступает у него еще только через четыре года, этот переезд, который состоится в ближайшее время, безусловно, послужит сохранению и укреплению отношений с семьей, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Смоленской области.

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