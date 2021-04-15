Островский внес новые поправки в Указ о режиме повышенной готовности в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые поправки внес губернатор Алексей Островский в Указ о режиме повышенной готовности в Смоленской области. Согласно изменениям, до 30 апреля включительно, работающим пенсионерам старше 65 лет продлили выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Также жителям региона запретили жечь траву, разводить костры и сжигать мусор. Полный текст документа доступен на правовом портале информации.

Ранее «КП» писала, что новые случаи коронавируса ежедневно фиксируются в 9 районах области. По числу заболевших лидирует Смоленск.

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