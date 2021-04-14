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Коронавирус Covid-1914 апреля 2021 1:00

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 апреля: 27 282 человека выздоровели

"КП" собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 14 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В регионе за последние сутки от коронавируса погиб 1 человек.

В регионе за последние сутки от коронавируса погиб 1 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Смоленской области от коронавируса погиб 1 человек. 42 положительных теста на вирус зафиксировали в лабораториях. 38 человек успешно выписались.

28 643 человека в регионе заразились коронавирусом с начала пандемии, 27 282 - перебороли COVID-19, 808 - погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На 13 апреля новые случаи заражения коронавирусом выявили на 15 территориях Смоленской области.

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