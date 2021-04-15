В Смоленске Аллею героев войны 1812 года ждет реставрация

В Смоленске Аллеи героев войны 1812 года ждет реставрация. Фото: администрация г. Смоленска.

Аллею героев войны 1812 года ждет реставрация - вокруг памятника с орлами и вдоль сквера в сторону улицы Дзержинского заменят брусчатку, также обновят цветочные клумбы.

В пресс-службе администрации города сообщили, что с 15 апреля в сквере начнется текущий косметический ремонт памятников. Отремонтирован, в том числу, будет и постамент генералу Дохтурову.

Ранее в столице региона начали мыть памятники - от грязи очистили памятники Коненкову, Ленину, Федору Коню, Крыленко, воинам, защитникам и освободителям Смоленска на площади Победы. На очереди еще более 100 объектов.