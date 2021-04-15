Смоленские полицейские задержали москвича, похитившего имущество на 18 млн. Фото: Архив "КП"

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, житель Москвы задержан по делу о невыплате зарплаты, мошенничестве, а также хищении бюджетных денег.

Глава КФХ, постоянно проживающий в Москве, осуществляя предпринимательскую деятельность в деревне Дроздово Сафоновского района, свыше двух месяцев не выплачивал зарплату местным жителям. Хотя, деньги для этого были.

На данный момент общая сумма задолженности перед тремя работниками составила более 300 тысяч рублей.

Мужчина также похитил имущество государственной агропромышленной лизинговой компании. Общий ущерб составил более 18 миллионов рублей.

В налоговую подозреваемый предоставлял заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Накануне, по месту жительства фигуранта в столице, а также на фермерском хозяйстве, при оперативном сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии проведен обыск, после чего подозреваемого задержали.

Следователи наложили арест на имущество фигуранта, расположенное в Смоленской и Московской областях и городе Москве на общую сумму более 15 миллионов рублей.

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