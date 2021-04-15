В Смоленской области задержали мужчину, находившегося в розыске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смоленские судебные приставы задержали жителя Кардымовского района, который был объявлен в розыск.

На посту № 1 Духовщинского районного суда при проверки документов задержали мужчину, уклоняющегося от правосудия. Он обвинялся в краже. Преступление было совершено в группе лиц и по предварительному сговору, а обвиняемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако, несмотря на это, 30-летний гражданин не являлся на судебные заседания и не сообщал о причинах неявки.

Несколько месяцев гражданину удавалось скрываться от приставов. При этом, у него не было постоянного мета жительства, ночевал он в брошенных домах, подъездах и чердаках многоквартирных домов.

Далее разыскиваемый пришел в здание суда, расположенном в ином муниципальном образовании области, для участия в судебном заседании. Там его опознали и задержали.

В настоящее время мужчина находится под стражей в изоляторе временного содержания.

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