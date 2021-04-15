Акция «Парад для одного ветерана» прошла в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.

Юбиляр поблагодарил главу региона за оказанное внимание. Также Федор Иванович выразил слова благодарности за помощь в издании книги «Федор Русаков. Судьба защитника Отечества», издание которой было приурочено к 100-летию со дня рождения героя.

Дома, за чашкой чая, ветеран рассказал губернатору о своем детстве, школьной жизни, боевом пути в годы Великой Отечественной войны, а также нелегкой работе в органах Госбезопасности. В после курсанты военной академии и кадеты под музыку прошли торжественным маршем мимо дома, где живет герой.

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