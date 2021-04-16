Двое смолян перевели мошенникам 4,5 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый случай произошел накануне в Руднянском районе. Мошенникам доверился 54-летний местный житель – следуя командам звонивших, мужчина перевел 3 млн рублей на 14 абонентских номеров, во втором случае – 56-летний житель Вяземского района при аналогичных обстоятельствах «потерял» более 1,5 млн рублей.

После совершения операций неизвестные перестали выходить на связь. Полицейские проводят проверки.

Ранее в Смоленской области задержали мужчину, находившегося в розыске. На посту № 1 Духовщинского районного суда при проверки документов задержали мужчину, уклоняющегося от правосудия (подробнее).