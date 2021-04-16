В Смоленске Епископ Вяземский и Гагаринский посетил СИЗО-2. Фото: пресс-служба УФСИН России по Смоленской обалсти.

Состоялась рабочая встреча Владыки Сергия и начальника Следственного изолятора №2 УФСИН России по Смоленской области полковника внутренней службы Виктора Науменко, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Владыку сопровождал протоиерей Валерий Калинин, много лет окормляющий СИЗО-2.

Вместе с начальником следственного изолятора гости посетили церковь Преподобного Герасима Болдинского, расположенную на территории СИЗО-2, ознакомились с работой осужденных, условиями размещения в спальных помещениях отряда.

Также священнослужители провели беседу с осужденными на тему покаяние и исправление своей жизни, в которой они затронули первопричины большинства преступлений – пьянство и наркоманию.

Затем при личной беседе Владыка Сергий и Виктор Науменко обсудили первостепенные задачи грядущего взаимодействия, такие, например, как ремонт церкви, запланированный на этот год.

Кроме этого, Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий передал для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в СИЗО-2, более тридцати комплектов настольных игр (шашки, шахматы, домино) и почти тридцать экземпляров книг, написанных богословом Алексеем Осиповым.

Напомним, акция «Парад для одного ветерана» прошла в Смоленске.