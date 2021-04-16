В Смоленске полицейские задержали пьяных парней, наносивших граффити. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

12 апреля в Интернете появилось видео виде, на котором двое неизвестных молодых людей наносят граффити на двери подъезда и двери лифта многоквартирного дома, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Оказалось, что незаконные надписи нанесены в подъезде дома № 24 по улице Краснинское шоссе города Смоленска.

Полицейские установили подозреваемых - 21-летних местных жителей. Их доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Парни пояснили, что будучи пьяными взяли маркер черного цвета, зашли в подъезд дома и хаотично нанесли надписи на двери подъезда и двери лифта.

На них составлены административные протоколы статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества».

Материалы направлены в суд для принятия решения.

Ранее двое смолян перевели мошенникам 4,5 млн рублей.