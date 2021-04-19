Драка с участием девушек произошла возле ночного клуба в Смоленске. Фото: Маргарита Сенченкова, "Подслушано Смоленск".

Драка с участием девушек произошла возле ночного клуба в Смоленске. Инцидент произошел накануне на улице Рыленкова.

- Сегодня ночью возле 9 вала была драка. Я выходила из клуба и девушка из драки «докапалась» до меня, что я ей разбила телефон. Далее стала требовать, чтобы я отдала ей свой и лезть ко мне в сумку. В следствие чего она забрала мой паспорт и телефон себе. Заявление в полицию написано, - написала пострадавшая Маргарита Сенченкова.

Ранее «КП» писала, что смоленскому водителю грозит тюрьма за избиение полицейского. Пьяный мужчина решил не останавливаться даже после сигналов инспекторов.