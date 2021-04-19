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Происшествия19 апреля 2021 7:52

Драка с участием девушек произошла возле ночного клуба в Смоленске

Пострадавшая сторона написала заявление в полицию – соцсети
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Драка с участием девушек произошла возле ночного клуба в Смоленске. Фото: Маргарита Сенченкова, "Подслушано Смоленск".

Драка с участием девушек произошла возле ночного клуба в Смоленске. Фото: Маргарита Сенченкова, "Подслушано Смоленск".

Драка с участием девушек произошла возле ночного клуба в Смоленске. Инцидент произошел накануне на улице Рыленкова.

- Сегодня ночью возле 9 вала была драка. Я выходила из клуба и девушка из драки «докапалась» до меня, что я ей разбила телефон. Далее стала требовать, чтобы я отдала ей свой и лезть ко мне в сумку. В следствие чего она забрала мой паспорт и телефон себе. Заявление в полицию написано, - написала пострадавшая Маргарита Сенченкова.

Ранее «КП» писала, что смоленскому водителю грозит тюрьма за избиение полицейского. Пьяный мужчина решил не останавливаться даже после сигналов инспекторов.

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