Аллея космонавтов появилась на родине Юрия Гагарина. Фото: les.admin-smolensk.ru.

Памятная аллея в будущем станет сосновым бором, сообщает пресс-служба департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.

В акции приняла участие молодежь. Сообщается, что на аллее высажено 60 саженцев. Рядом с местом высадки появилась табличка с указанием места и датой проведения акции.

Ранее акция «Парад для одного ветерана» прошла в Смоленске. Губернатор Алексей Островский поздравил участника Великой Отечественной войны Федора Ивановича Русакова с 100-летним юбилеем.