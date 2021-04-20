«Зарядки с ветеранами» пройдут в парках в Смоленске с 24 апреля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Планируется, что общегородские зарядки пройдут два раза в неделю – в субботу и среду. В дальнейшем практика будет растиражирована и спортивные встречи планируют проводить в других общественных территориях города.

- Зарядку будут проводить профессиональные тренеры и спортсмены по специальной программе со смолянами старшего возраста, не имеющими медицинских противопоказаний. Для пришедших с взрослыми детей волонтеры организуют игры и другие развлекательные мероприятия, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Начало – в 10:00.

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