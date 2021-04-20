Самодельный шлагбаум и ограждение требуют убрать в Смоленске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самодельный шлагбаум и ограждение в районе дома №73а в поселке Тихвинка требуют убрать городские власти. Конструкции установлены без разрешительных документов, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Убрать объекты необходимо до 26 апреля, в противном случае это сделает уполномоченная на то организация.

Ранее самовольные строения выявляли на улице Рыленкова. Тогда это были два гаража и шлагбаум, которые также пришлось демонтировать.

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