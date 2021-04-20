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Общество20 апреля 2021 11:08

Самодельный шлагбаум и ограждение требуют убрать в Смоленске

Если владельцы сами не демонтируют объекты до установленного срока, администрация в праве убрать конструкции без их согласия
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Самодельный шлагбаум и ограждение требуют убрать в Смоленске.

Самодельный шлагбаум и ограждение требуют убрать в Смоленске.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самодельный шлагбаум и ограждение в районе дома №73а в поселке Тихвинка требуют убрать городские власти. Конструкции установлены без разрешительных документов, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Убрать объекты необходимо до 26 апреля, в противном случае это сделает уполномоченная на то организация.

Ранее самовольные строения выявляли на улице Рыленкова. Тогда это были два гаража и шлагбаум, которые также пришлось демонтировать.

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