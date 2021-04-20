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Общество20 апреля 2021 12:16

Новые контейнеры для ТКО устанавливают в Починке

Старые металлические баки меняются на новые пластиковые с крышкой
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новые контейнеры для ТКО устанавливают в Починке. Фото: pochinok.admin-smolensk.ru.

Новые контейнеры для ТКО устанавливают в Починке. Фото: pochinok.admin-smolensk.ru.

Очередная партия – 200 штук – прибыла в райцентр накануне. Как только территории будут очищены от мусора и отсыпаны контейнеры установят на месте старых.

Местных жителей просят бережно относиться к контейнерам и для улучшения санитарного состояния дворовых и общественных территорий рекомендуют закрывать крышки после сброса мусора, чтобы он не разлетался.

Ранее "КП" писала, что самодельный шлагбаум и ограждение требуют убрать в Смоленске. Если владельцы сами не демонтируют объекты до установленного срока, администрация в праве убрать конструкции без их согласия.