Три участка дорог отремонтируют в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В 2021 году отремонтируют два участка дороги «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»-Жуково-Самолюбово. Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирован участок дороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Аполье-Гор-Аполье. Общая протяженность участков составляет почти 16 км.

В СОГБУ «Смоленскавтодор» отмечают, что проезжие части имеют наибольшее количество дефектов и разрушений покрытия.

А всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Смоленской области будет отремонтировано более 241 км региональных дорог.

В то же время новые контейнеры для ТКО устанавливают в Починке. Старые металлические баки меняются на новые пластиковые с крышкой.