В Смоленске сквер за кинотеатром «Октябрь» благоустроят в две очереди. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске сквер за кинотеатром «Октябрь» благоустроят в две очереди, сообщает городская администрация. Работы пройдут в 2021 и 2022 годах. Внешне территория будет схожа с преобразившимся в 2020-м соседним Парком Пионеров.

- На общественной территории могут появиться городские скульптуры, детская площадка с игровым оборудованием, велопарковка, скамейки и уличная мебель. Особое внимание уделят обустройству современного освещения сквера, - сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что три участка дорог отремонтируют в Смоленской области. Работы выполнят в рамках национального проекта.