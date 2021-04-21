В Смоленске благоустроят Массовое поле

Фото: Ольга Батова.

Через несколько дней на платформе 67.gorodsreda.ru у смолян появится возможность ознакомиться с дизайн-концепциями благоустройства города и отдать свой голос за наиболее понравившийся вариант. Горожане смогут решить, какими они хотят видеть свои любимые места отдыха, какие объекты должны появиться в парках и скверах.

"Голосование продлится с 26 апреля по 30 мая. В нем смогут принять участие жители областного центра в возрасте от 14 лет", - отметили в пресс-службе городской администрации.

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