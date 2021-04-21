В Смоленске незаконно уволенный работник восстановлен в должности. Фото: r67.fssprus.ru.

Смолянин занимал должность сотрудника отдела по информационным технологиям. И законных оснований для увольнения мужчины с занимаемой должности не было, однако, директор юридического лица уволил работника без объяснения причин. За восстановлением нарушенных прав и принудительного исполнения судебного решения смолянин обратился к судебному приставу.

Пристав возбудил производство, но добровольно работодатель не восстановил работника в правах. Серьезность ситуации директор осознал, когда его предупредили об уголовной ответственности.

В настоящее время работник приступил к выполнению обязанностей. Производство по делу завершено.

Ранее смоленский водитель отсудил у дорожников компенсацию за плохую проезжую часть. Автомобиль мужчины получил повреждения.