Турнир «Кожаный мяч» стартовал в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Победителем турнира в своей возрастной группе стали юные футболисты школы № 31, на втором месте – команда школы № 37 и третье призовое место завоевала команда школы № 25.

Команда-победитель награждена кубком и грамотой, призеры – медалями и дипломами.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске запустят портал о культурной и туристической жизни региона. Жители и гости города смогут узнавать об интересных маршрутах и предстоящих мероприятиях.