Всероссийский экологический субботник пройдет в Смоленске 24 апреля. Фото: из архива администрации Смоленска.

Принять участие в субботнике может каждый – получить инвентарь предлагают в администрациях районов и управляющих компаниях. В рамках акции будут убираться в Промышленном районе - зеленые зоны на Рославльском шоссе, ул. Смольянинова (от ул. Шевченко до ТЭЦ – 2), ул. Соболева.

В Заднепровском районе - Красный Бор, территории вокруг озера Дубровенское и от СОК «Смена» до озера Ключевое.

Ленинском районе - Реадовский парк и территория вокруг озера, зеленые зоны вдоль ул. Глинки, Бакунина, Дзержинского, Нахимова, Багратиона, Николаева, Нормандия-Неман, Кирова, Черняховского, Большая Краснофлотская, пр-та Гагарина, 1-го Краснофлотского пер., Краснинского шоссе.

Начало субботника – в 09:00.

Участников просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Также 24 апреля в Смоленске пройдет «Зарядка с ветеранами».