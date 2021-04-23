43 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей купили в Смоленске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

43 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей купили в Смоленске в 2020 году. Также проведены ремонты жилых помещений, нуждающихся в ремонте – заключены муниципальные контракты и выполнены ремонтные работы в 13 квартирах.

В то же время выявлено еще 77 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 40 детей передано на воспитание в семьи, сообщает пресс-служба Смоленского городского Совета.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске запустят портал о культурной и туристической жизни региона. Жители и гости города смогут узнавать об интересных маршрутах и предстоящих мероприятиях (подробнее).