Смоленск стал лидером по числу жалоб от жителей. Фото: из архива администрации Смоленска.
Смоленск стал лидером по числу сообщений через систему «Инцидент Менеджмент». В систему поступило 2072 сообщения. Далее идут Вязьма – 324 сообщения, Гагарин – 159 и Рославль – 154.
Тематика жалоб – от дорог и коммунальных проблем до вопросов благоустройства и моментов, связанных с вакцинацией.
Напомним, задача Центра управления регионом Смоленской области – оперативно связать жителей региона с властями, чтобы скорейшим образом решить проблему.
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