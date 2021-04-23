Смоленск стал лидером по числу жалоб от жителей. Фото: из архива администрации Смоленска.

Смоленск стал лидером по числу сообщений через систему «Инцидент Менеджмент». В систему поступило 2072 сообщения. Далее идут Вязьма – 324 сообщения, Гагарин – 159 и Рославль – 154.

Тематика жалоб – от дорог и коммунальных проблем до вопросов благоустройства и моментов, связанных с вакцинацией.

Напомним, задача Центра управления регионом Смоленской области – оперативно связать жителей региона с властями, чтобы скорейшим образом решить проблему.

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