В Смоленске незнакомец спровоцировал драку с прохожим. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Инцидент произошел около дома, где проживает пострадавший. Накануне вечером к нему подошел неизвестный и стал задавать провокационные вопросы, после чего внезапно несколько раз ударил в лицо.

Экспертиза подтвердила, что мужчине был причинен вред здоровью легкой степени.

- Участковый уполномоченный полиции установил личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

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