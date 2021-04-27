В Смоленске запустят туристический трамвай с экскурсоводом

Фото: ostrovskylive1 ВКонтакте.

С мая месяца в Смоленске появится несколько нововведений, направленных на увеличение туристической привлекательности региона. Губернатор Алексей Островский рассказал об этом на своей странице ВКонтакте.

- В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию наш Президент особое внимание уделил мерам поддержки внутреннего туризма. В частности, одно из предложений главы государства касалось продления программы туристического кэшбэка до конца года, что, безусловно, будет способствовать росту туризма внутри страны и сделает отдых в России более доступным, - заявил губернатор.

Для привлечения еще большего внимания соотечественников к туризму в наш регион, теперь по маршруту Санкт-Петербург – Смоленск отправляется брендированный рейсовый автобус с видами Поозерья и фотографиями культурных достопримечательностей Смоленской области.

Для туристов, приезжающих в город из Москвы на «Ласточке», со следующего месяца каждую субботу через 15 минут после прибытия поезда от железнодорожного вокзала начнет курсировать туристический трамвай с экскурсоводом. Он будет следовать по городу с обзорной экскурсией до музея трамвайного депо, рассказал глава региона.

Принять гостей из других регионов и стран уже готовы почти 190 отелей и гостиниц Смоленской области.

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