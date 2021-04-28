Работа инфекционного отделения больницы в Смоленской области приостановлена на 60 суток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 апреля Рославльский городской суд на 60 суток приостановил деятельность инфекционного отделения Рославльской ЦРБ. 30 марта территориальный отдел Роспотребнадзора во время плановой проверки нашел нарушение санитарных правил.

По результатам проверки составлен протокол, и так как правонарушение создает угрозу жизни людей судья вынес решение приостановить деятельность, ведь более суровое, по его мнению, «не сможет обеспечить достижение цели административного наказания».

Ранее серьёзные нарушения в работе смоленской управляющей компании выявила трудовая инспекция. Проверку затеяли после жалобы бывшего гендиректора.