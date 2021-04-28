Детскую площадку убрали и благоустроили в Смоленске. Фото: Смоленский городской совет.

Мероприятия прошли в рамках общероссийского субботника во дроре дома №44 по улице Шевченко.

- Мы вместе с активистами и жителями покрасили конструкции на детской площадке, скамейки, урны. Убрали скопившийся после зимы мусор. В таком виде эта зона отдыха будет ещё больше радовать малышей и их родителей, – отметила председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Детскую площадку убрали и благоустроили в Смоленске. Фото: Смоленский городской совет.

Ранее полиция начала проверку по факту кражи туй в Сквере Памяти Героев в Смоленске. Деревья были высажены в 2019 году на Аллее городов-героев.