Голосование за проекты благоустройства территорий проходят со сбоями в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Городские власти прокомментировали ситуацию, связанную со сбоями, которые происходят в ходе голосования за дизайн-проекты благоустройства городских общественных территорий.

Напомним, что голосование стартовало 26 апреля на платформе 67.gorodsreda.ru. Проголосовать могут все жители города от 14 лет.

- Ресурс позволяет не только отдать голос за понравившийся проект, но и отправить куратору проекта свои предложения.

Предусмотрено два пути голосования - используя учетную запись на портале госуслуг или по номеру телефона. Проголосовать могут помочь волонтеры, которые дежурят в крупных торговых центрах Смоленска, а также в офисах МФЦ.

Временные сбои в работе платформы возникли из-за ее перегруженности не только в Смоленске, но и в других городах страны и в скором времени неполадки будут исправлены, прокомментировали в администрации Смоленска.

Ранее стало известно, что в Смоленске запустят туристический трамвай с экскурсоводом. Новый транспорт начнет работу уже в мае.