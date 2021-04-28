В Смоленске в сквере «Парк Пионеров» заработал фонтан. Фото: Денис Панкратов, ВК.

Фотографиями работающего фонтана поделились смоляне в соцсетях.

Отметим, ранее в регионе началось голосование за новые места для благоустройства. Одно из них - сквер за кинотеатром «Октябрь». Планируется, что территорию благоустроят в едином стиле с Парком Пионеров.

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