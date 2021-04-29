В Смоленске военный парад 9 мая пройдет без ветеранов. Фото: Михаил ПАТЛИС

На такие меры второй год подряд власти пошли, чтобы сдержать всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Тем не менее, праздник все же состоится – на площади Ленина установят стулья для ветеранов, которые они захотят прийти, чтобы увидеть праздничное шествие. Вход на площадь хотят организовать через КПП, где всем участникам измерят температуру.

Также в этом году снова отменили шествие колонны «Бессмертного полка» - акция пройдет в режиме онлайн. А закончится праздник салютом. Залпы раздадутся в 22.00 с аэродрома «Южный», а фейерверк планируют запустить с Королевского бастиона в Лопатинском саду.

В городской администрации отмечают, что праздничные залпы увидят во всех районах города.

Ранее «КП» писала о том, как будут отдыхать смоленские школьники на «майские» праздники, и почему россиянам добавили выходных.

В рамках подготовки ко Дню Победы в городе заработали фонтаны.