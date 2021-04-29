От безденежья смолянин с ножом ворвался в офис МФО. Фото: Иван МАКЕЕВ

В суд передано уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Ярцевского района, который в марте 2021 года с ножом ворвался в офис микрофинансовой организацией в Гагарине. Испуганные сотрудники отдали мужчине 170 тысяч рублей.

Через некоторое время 26-летнего мужчину задержали на рабочем месте в Починковском районе. Полицейским мужчина признался, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение. Похищенные средства он потратил на погашение кредитов и покупку мобильного телефона.

Ранее 76-летняя женщина с улицы Лавочкина пропала в Смоленске. Галина Михелькевич ушла из дома в среду и не вернулась.